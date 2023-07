Minori: Unicef/Unhcr, oltre metà bambini ucraini rifugiati non è iscritta a scuola in Polonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La risposta esemplare della Polonia all'esodo dei rifugiati ucraini ha fornito a coloro che sono stati costretti a fuggire una protezione immediata, l'accesso all'assistenza sanitaria e al lavoro, e l'istruzione gratuita", ha dichiarato Kevin J. Allen, rappresentante dell'Unhcr in Polonia. "Dobbiamo trarre beneficio dall'istruzione offerta ai bambini ucraini nelle scuole polacche e assicurarci che le frequentino – costruendo le competenze necessarie per contribuire a un futuro più luminoso in Ucraina quando le condizioni lo permetteranno". Quasi la metà dei bambini rifugiati provenienti dall'Ucraina, 173 mila, sono attualmente iscritti al sistema scolastico polacco, compreso quello primario e secondario. Circa uno studente ucraino su cinque (22 per cento) in età da scuola secondaria ha frequentato una scuola polacca alla fine dell'ultimo anno accademico. I bambini rifugiati non iscritti alle scuole polacche stanno probabilmente cercando di continuare gli studi online, attraverso il programma di studi ucraino o altre piattaforme di apprendimento a distanza. Sebbene questi metodi forniscano soluzioni a breve termine, non supportano lo sviluppo sociale e spesso non producono risultati scolastici positivi nel lungo periodo. I bambini ucraini avevano già perso anni di apprendimento di persona a causa della pandemia da Covid-19. (segue) (Res)