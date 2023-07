Minori: Unicef/Unhcr, oltre metà bambini ucraini rifugiati non è iscritta a scuola in Polonia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene non esistano dati verificati, si stima che circa il 30 per cento dei bambini ucraini iscritti e che studiano in presenza nel sistema scolastico polacco stiano anche studiando online. Per questi bambini può essere faticoso e molto difficile. Alcuni bambini rifugiati seguono un'istruzione non formale, frequentano scuole ucraine o hanno abbandonato la loro istruzione. I bassi tassi di iscrizione possono essere attribuiti a fattori quali i frequenti spostamenti da e verso l'Ucraina, nonché a ostacoli quali le barriere linguistiche e la capacità delle scuole di assorbire nuovi studenti. L'Ufficio dell'Unicef per la risposta ai rifugiati in Polonia sta lavorando con il Ministero dell'Istruzione e della Scienza, 12 comuni e partner della società civile per aumentare l'accesso all'apprendimento di qualità per i bambini in Polonia. Ciò significa sostenere l'inclusione dei bambini nei sistemi scolastici nazionali e fornire percorsi di apprendimento multipli ai bambini non ancora iscritti. Ciò significa anche fornire agli insegnanti e al personale scolastico una formazione su come integrare tutti i bambini vulnerabili nelle classi e fornire corsi di lingua, salute mentale e supporto psicosociale. (segue) (Res)