Minori: Unicef/Unhcr, oltre metà bambini ucraini rifugiati non è iscritta a scuola in Polonia (4)

- L'Unicef ha aiutato più di 900 mila bambini, compresi i bambini rifugiati e polacchi, ad accedere all'istruzione in Polonia. Questo include l'istruzione formale e non formale, il supporto specializzato, l'apprendimento della lingua polacca, il supporto per l'apprendimento digitale e i programmi extrascolastici e di coesione sociale. La piattaforma Unicef-Microsoft Learning Passport, lanciata la scorsa settimana per sostenere l'inclusione dei rifugiati e la salute mentale di tutti gli alunni, formerà 8.900 insegnanti che raggiungeranno 200 mila bambini in Polonia nel 2023. L'Unhcr in Polonia sta coordinando la risposta ai rifugiati di oltre 80 organizzazioni, a sostegno delle autorità polacche. L'Unhcr ha un rapporto di lavoro di lunga data con il Ministero dell'Istruzione per quanto riguarda l'assistenza ai bambini richiedenti asilo e rifugiati, oltre all'organizzazione di conferenze annuali sull'istruzione, dal 2015, che riuniscono insegnanti, esperti e autorità locali per discutere il quadro giuridico sull'istruzione, scambiare conoscenze e buone pratiche sull'inclusione dei bambini richiedenti asilo e rifugiati nelle classi polacche, nonché workshop pratici. (Res)