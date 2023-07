Spagna: Adif, ricavi ai massimi storici grazie a canoni di Renfe, Iryo e Ouigo su binari e stazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il congelamento della politica tariffaria dall'arrivo della crisi del coronavirus, la crescita in Spagna dell'alta velocità ferroviaria ha portato Adif, ente gestore dell'infrastruttura nazionale, a raggiungere livelli senza precedenti in termini di entrate derivanti dai canoni, le tariffe applicate a compagnie come Renfe, Iryo e Ouigo per l'utilizzo di binari e stazioni. Come riferisce il quotidiano "El Economista", il fatturato di Adif nel primo trimestre del 2023 è stato pari a 16,4 milioni di euro, il 31 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre l'utile operativo si è attestato a 88,6 milioni di euro, superando anche i dati del 2019. Adif si appresta ad approvare nei prossimi mesi un nuovo regolamento delle tariffe a seguito della modifica della legge sul settore ferroviario che garantirà all'azienda pubblica una maggiore autonomia rispetto al bilancio generale dello Stato. Le nuove regole del gioco non solo liberano Adif da organismi come il Tesoro per la gestione delle sue entrate, ma le conferiscono anche un nuovo status - simile a quello di altre società pubbliche come l'operatore aeroportuale Aena - e le forniscono flessibilità per, ad esempio, stimolare il traffico su corridoi in perdita. (Spm)