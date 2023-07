Ucraina: ex ufficiale di Luhansk, forze russe avanzano in direzione di Kupjansk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito russo negli ultimi giorni hanno fatto dei progressi "significativi" in direzione di Kupjansk, nella regione di Kharkiv. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Tass" l'ex ufficiale della milizia popolare della repubblica di Luhansk, Andrej Marochko. "In pochi giorni, le forze armate della Federazione Russa sono avanzate in modo significativo nella direzione del villaggio di Kupjansk. Abbiamo anche liberato un certo numero di territori orientali della regione di Kharkiv", ha riferito Marochko. L'ex ufficiale ha osservato che l'avanzata delle forze russe costringe le "autorità di occupazione ucraine a evacuare le istituzioni statali". (Kiu)