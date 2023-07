India-Maldive: ministro Esteri Shahid in visita a Nuova Delhi oggi e domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri delle Maldive, Abdulla Shahid, è arrivato oggi in India per una visita ufficiale di due giorni (11 e 12 luglio). Lo riferisce il ministero degli Esteri indiano. Il ministro maldiviano incontrerà l’omologo Subrahmanyam Jaishankar, con cui discuterà di questioni bilaterali, regionali e internazionali di comune interesse e assisterà allo scambio di accordi su progetti di sviluppo con l’assistenza finanziaria di Nuova Delhi. Shahid, inoltre, terrà una conferenza al Consiglio indiano per gli affari mondiali (Icwa). (Inn)