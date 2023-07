Nato: Sunak chiederà agli alleati di aumentare spese difesa al 2 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak, in occasione del vertice della Nato a Vilnius, in Lituania, dirà ai leader dei Paesi membri che devono aumentare le spese per la difesa. Lo riporta il quotidiano "The Times". Sunak cercherà di persuadere gli alleati a raggiungere l'obiettivo Nato di spendere il 2 per cento del Pil per il settore della difesa. Attualmente, solo 11 dei 31 Stati membri lo fanno. "Le migliaia di truppe russe che hanno attraversato il confine nel febbraio dello scorso anno, hanno segnato un nuovo cupo capitolo nella storia dell'Europa e della Nato", ha detto Sunak. "Ecco perché il Regno Unito sta investendo importi record nella difesa. E questo è qualcosa che dobbiamo vedere succedere in tutti i Paesi Nato", ha aggiunto il premier britannico. (Rel)