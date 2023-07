Difesa: Meloni, deterrenza è la più straordinaria forma di diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi fa una certa propaganda militarista non capisce, “o fa finta di non capire”, la più antica delle leggi: “Si vis pacem, para bellum”, la deterrenza è la più straordinaria forma di diplomazia. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivolgendosi ai militari italiani schierati a Camp Adazi, in Lettonia. “La capacità di difendersi è il più straordinario strumento per garantire pace ed è quello che voi state facendo”, ha detto Meloni. “Voi state difendendo la pace, la stabilità e il futuro dell'intero continente europeo”, ha aggiunto la premier. “Sono venuta qui a dire grazie a nome del popolo italiano”, ha affermato Meloni. (Sts)