Nato: Meloni, Italia siede a testa alta a consessi come vertice Vilnius anche grazie a militari all'estero

- Il vertice della Nato di Vilnius che prenderà il via domani sarà delicato e importante, ma è merito dei nostri militari all'estero se l'Italia può sedere in tali consessi a testa alta. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivolgendosi ai militari italiani schierati a Camp Adazi, in Lettonia. “Grazie davvero per quello che fate, per quello che dimostrate, grazie per essere l'Italia migliore che abbiamo”, ha concluso la premier. (Sts)