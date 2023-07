Usa-Turchia: responsabile Relazioni estere Senato resta contrario a invio F-16 ad Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il democratico Robert Menendez, presidente della commissione Relazioni estere del Senato federale degli Stati Uniti, resta contrario all'invio di cacciabombardieri F-16 alla Turchia, nonostante l'apertura di Ankara all'ingresso della Svezia nella Nato. "Sugli F-16 mantengo le mie riserve", ha dichiarato ieri il senatore, sostenendo che gli Stati Uniti non abbiano ricevuto dalla Turchia rassicurazioni sufficienti in merito a possibili azioni ostili contro altri Paesi membri della Nato, a cominciare dalla Grecia. Menendez esprime da tempo una posizione contraria alla fornitura di sistemi d'arma avanzati alla Turchia, puntando l'indice contro la leadership autocratica del presidente Recep Tayyip Erdogan. Lo scorso gennaio il senatore democratico del New Jersey ha dichiarato all'emittente televisiva "Cnn" che "finché Erdogan non porrà fine alle minacce, migliorerà la situazione dei diritti umani nel suo Paese - anche attraverso la scarcerazione di giornalisti e oppositori politici - e agirà da alleato degno di fiducia, non darò la mia approvazione alla vendita" di aerei da combattimento. Ieri, però, leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha definito il via libera della Turchia all'ingresso della Svezia nella Nato "una grande notizia per l'Occidente". (Was)