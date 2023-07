Ucraina: premier giapponese Kishida potrebbe incontrare Zelensky domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, potrebbe incontrare il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky domani, a margine del vertice della Nato in corso a Vilnius, in Lituania. Lo hanno anticipato fonti governative giapponesi, secondo cui Kishida intende ribadire la volontà del Giappone di sostenere gli sforzi di ricostruzione delle infrastrutture e dell'economia dell'Ucraina. L'incontro tra i due leader sarebbe il primo dallo scorso maggio, quando Zelensky ha partecipato a sorpresa al vertice dei leader del G7 a Hiroshima, in Giappone. Tokyo ha già concordato di prestare all'ucraina le conoscenze e le tecniche di ricostruzioni maturate dopo il disastro del terremoto e dello tsunami di Fukushima nel 2011. (segue) (Git)