Ucraina: premier giapponese Kishida potrebbe incontrare Zelensky domani (2)

- Il Giappone avrà un ruolo maggiore nella ricostruzione dell'Ucraina rispetto a quello assunto nell'ambito del sostegno bellico al Paese. Lo ha dichiarato l'ambasciatore dell'Ucraina a Tokyo, Sergij Korsunsky, menzionando anche la possibilità di un trasferimento della tecnologia giapponese riguardante il trasporto ferroviario ad alta velocità. "Nessuno sa come ricostruire meglio del Giappone", ha dichiarato l'ambasciatore durante una conferenza stampa in occasione dei 500 giorni dall'inizio dell'invasione russa. "Dal nostro punto di vista, uno dei progetti più interessanti potrebbe essere lo Shinkansen", ha aggiunto Korsunsky riferendosi ai famosi "treni proiettile" giapponesi. L'ambasciatore ha sottolineato che la capitale dell'Ucraina, Kiev, di trova nel centro-nord del Paese, e ciò significa che un treno ad alta velocità potrebbe raggiungere ogni area del Paese in un lasso di tempo compreso tra due e tre ore. L'ambasciatore ha precisato che al momento "nulla è stato ancora deciso, ma ha rivelato che a margine di una delle ministeriali del G7 ospitate dal Giappone il vicepremier ucraino per la ricostruzione, Oleksandr Kubrakov, ha incontrato funzionari giapponesi per discutere "cosa possa fare il Giappone nella fase id ricostruzione". (Git)