Usa: dipartimento Giustizia incrimina direttore think tank che accusa i Biden di corruzione

- Il dipartimento di Giustizia Usa ha formulato otto capi d'imputazione a carico di Gal Luft, co-direttore del think tank Institute for the Analysis of Global Security, noto per aver accusato ripetutamente la famiglia del presidente Usa Joe Biden di pratiche corruttive. La procura di Manhattan ha annunciato nella serata di ieri che Luft è accusato di aver agito come "agente non registrato" di interessi cinesi: secondo l'accusa, Luft avrebbe ingaggiato e versato una somma ignota a un anonimo funzionario statunitense di alto livello per conto di interessi cinesi nel 2016, senza prima registrarsi come lobbista. Il funzionario di alto livello, di cui non è nota l'identità, sarebbe stato un consulente dell'allora presidente eletto Donald Trump. Il direttore del think tank è stato accusato dai procuratori anche d'aver tentato di mediare vendite di armi alla Libia, agli Emirati Arabi e al Kenya, anche in questo caso senza disporre delle regolari autorizzazioni. Luft, cittadino statunitense e israeliano, era stato arrestato a Cipro lo scorso 17 febbraio, ma ad oggi risulta latitante. (segue) (Was)