Usa: dipartimento Giustizia incrimina direttore think tank che accusa i Biden di corruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un video pubblicato dal "New York Post", l'uomo ha denunciato di aver fornito al Federal Bureau of Investigation (Fbi) prove di presunte attività illecite e corruttive da parte della famiglia Biden, ma di essere stato ignorato dagli investigatori federali. Luft sostiene inoltre che il suo arresto e le accuse a suo carico puntino a impedirgli di testimoniare al Congresso in merito agli affari opachi della famiglia presidenziale. In un tweet pubblicato la scorsa settimana, il presidente repubblicano della Commissione per la supervisione della Camera dei rappresentanti Usa, James Comer, ha definito Luft un "testimone molto credibile della corruzione della famiglia Biden", sottolineando come il nome dell'uomo compaia nella corrispondenza estratta dall'ormai famigerato computer portatile del figlio del presidente, Hunter Biden. Gli otto capi d'imputazione formulati dal dipartimento di Giustizia Usa a carico di Luft potrebbero costargli una condanna a 100 anni di carcere. (Was)