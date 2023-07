Russia-Golfo: dichiarazione congiunta a conclusione del “dialogo strategico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa e il Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) sostengono la necessità di un impegno congiunto per raggiungere la pace, la sicurezza, la stabilità e la prosperità nel mondo. Lo hanno affermato i ministri degli Esteri della Federazione Russa e dei Paesi membri del Ccg, ieri, nella dichiarazione congiunta rilasciata al termine della sesta riunione ministeriale del dialogo strategico, come riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Il capo della diplomazia russa, Sergej Lavrov, ha auspicato uno “sviluppo positivo delle relazioni commerciali con i Paesi del Golfo”, elogiando i recenti progressi nella distensione delle relazioni tra gli Stati membri del Ccg e l’Iran e il reintegro della Siria nella Lega araba. Il segretario generale del Ccg, Jassim al Budaiwi, ha manifestato l’intenzione di rafforzare ogni forma di cooperazione con la Russia, concordando con quest’ultima sull’importanza di sostenere l’economia globale e di mantenere la stabilità sui mercati petroliferi internazionali. A tale scopo, nella dichiarazione congiunta, parole di elogio sono riservate agli sforzi profusi “con successo” dal gruppo Opec+ (che comprende i membri dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e una decina di altri Stati produttori, tra i quali la Russia) per “cooperare nell’interesse dell’economia globale”. Similmente, Al Budaiwi ha messo in luce “l’impatto positivo della cooperazione tra Russia e Paesi del Golfo nell’Opec+ sul mercato del petrolio”. Quanto all’Ucraina, il segretario generale del Ccg ha ribadito la ferma posizione del Consiglio per il “principio, sancito dalle Nazioni Unite, di non interferenza negli affari interni degli Stati e su qualsiasi tentativo di mediazione che possa condurre alla fine del conflitto”. Nella dichiarazione congiunta di Russia e Ccg, infine, si esprime sostegno all’iniziativa di mediazione dell’Arabia Saudita per la fine della guerra in Sudan, dove Al Busaidi ha ammonito circa il pericolo costituito dalle “ingerenze esterne che alimentano il conflitto”, manifestando “preoccupazione per le ripercussioni umanitarie e di sicurezza” di quest’ultimo. Inoltre, Russia e Ccg hanno esortato “le parti coinvolte nel conflitto in Yemen ad avviare immediatamente negoziati sotto l’egida delle Nazioni unite”. (Res)