Usa: corte d'appello sospende costruzione del gasdotto Mountain Valley Pipeline

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello federale del Quarto circuito ha ordinato ieri il blocco dei lavori di costruzione del gasdotto Mountain Valley Pipeline, per valutare un ricorso presentato da gruppi ambientalisti contro parte del progetto autorizzato dall'amministrazione del presidente Joe Biden all'interno della riserva forestale nazionale di Jefferson. Il progetto del gasdotto Mountain Valley Pipeline, oggetto da anni di controversie legate al suo impatto ambientale, è stato inatteso protagonista dell'accordo sulla spesa pubblica raggiunto lo scorso maggio dalla Casa Bianca e dal Congresso federale: l'amministrazione Biden ha infatti accettato di allegare all'accordo sulla spesa una disposizione che sblocca i lavori del gasdotto, in cambio del sostegno politico del senatore democratico centrista Joe Manchin della Virginia, grande promotore del progetto. Un portavoce del progetto Mountain Valley Pipeline ha sottolineato che la sospensione decretata dalla corte d'appello riguarda solo il tratto del gasdotto che attraversa la foresta nazionale di Jefferson, lungo circa tre miglia. (Was)