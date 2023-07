Corea del Sud: banche statali intervengono in soccorso di una cooperativa di credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due banche di proprietà statale della Corea del Sud, Industrial Bank of Korea e Korea Development Bank, hanno annunciato oggi che stanzieranno almeno 2mila miliardi di won (1,54 miliardi di dollari) a sostegno della banca di credito cooperativo Mg Community Credit Cooperatives (Mgccc), in crisi a causa di una corsa agli sportelli dei suoi correntisti. Al soccorso di Mgccc parteciperanno anche le banche commerciali coreane: l'iniezione di credito dovrebbe ammontare in tutto a circa 4 miliardi di dollari. (Git)