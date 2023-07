Brasile: Bolsonaro sarà interrogato su piano sovversivo denunciato da senatore do Val

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia federale del Brasile interrogherà mercoledì, 12 luglio, l'ex presidente Jair Bolsonaro, nell'ambito dell'inchiesta sul tentativo di colpo di stato dello scorso 8 gennaio 2023. Lo riferisce il portale "Uol". L'interrogatorio, autorizzato dalla Corte suprema (Stf), fa seguito alle rivelazioni fatte lo scorso febbraio dal senatore Marcos do Val del partito Podemos in merito a un presunto piano sovversivo organizzato da Bolsonaro e dall'ex deputato federale Daniel Silveira, attualmente detenuto per differenti questioni giudiziarie. Secondo quanto dichiarato in un articolo pubblicato dal settimanale "Veja" e successivamente in un'intervista con "TvGlobo", i due avrebbero cercato di attuare un complesso piano sovversivo per cancellare le elezioni dello scorso ottobre 2022 e impedire l'insediamento del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. (segue) (Brb)