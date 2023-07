Brasile: Bolsonaro sarà interrogato su piano sovversivo denunciato da senatore do Val (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il politico aveva ricostruito con la stampa, fornendo messaggi di testo e audio, il piano di cui, se avesse accettato, sarebbe stato protagonista. Secondo quanto riferito, il senatore sarebbe stato invitato da Bolsonaro e Silveira a organizzare una 'trappola' per il giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes, in cui avrebbe costretto il magistrato ad ammettere eventuali violazioni della Costituzione da parte sua, così da giustificarne l'arresto da parte delle autorità, dando così la possibilità a Bolsonaro di poter cancellare le elezioni. Secondo quanto dichiarato da Do Val, nel corso dell'incontro avvenuto il 9 dicembre, Bolsonaro era "depresso" a causa della possibilità di essere arrestato. (segue) (Brb)