Brasile: Bolsonaro sarà interrogato su piano sovversivo denunciato da senatore do Val (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la denuncia il senatore aveva annunciato le dimissioni e la decisione di lasciare la politica e il Paese a seguito di un "principio di infarto", salvo tornare sui suoi passi poche ore dopo. A seguito delle dichiarazioni è stato inoltre iscritto nel registro degli indagati perché, secondo la Corte suprema che coordina l'inchiesta, da alleato di Bolsonaro, Marcos do Val avrebbe denunciato i fatti in un tentativo di interrompere le indagini contro l'ex presidente. Do Val avrebbe cercato di coinvolgere infatti il giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes in una situazione che gli avrebbe potuto impedire di agire proseguire nelle indagini sulle invasioni e depredazioni delle sedi di presidenza, parlamento e Corte suprema dello scorso 8 gennaio. (Brb)