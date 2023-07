Asia: raffinazione petrolifera, regione manterrà primato capacità fino al 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Asia manterrà il primato globale della capacità di raffinazione petrolifera nel periodo 2023-2027, contribuendo in tale periodo al 58 per cento dell'accresciuta capacità di raffinazione mondiale tramite unità di cracking catalitico a letto fluido (Fccu). E' quanto emerge dall'ultimo rapporto di settore di GlobalData, secondo cui nei prossimi anni l'Asia si doterà di nuove unità Fccu per una capacità complessiva pari a 1.421 milioni di barili giornalieri, cui andranno sommati altri 207 milioni di barili giornalieri derivanti dall'espansione di raffinerie esistenti. (Rel)