Polonia: Duda, potemmo inviare contingente in Ucraina dopo armistizio

- La Polonia potrebbe inviare un proprio contingente militare in Ucraina, dopo un armistizio nella guerra mossa dalla Russia. È quanto affermato dal presidente polacco, Andrzej Duda, nel corso di un’intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”. Secondo il capo dello Stato di Varsavia, il dispiegamento di truppe polacche nell’ex repubblica sovietica potrebbe avvenire nel quadro di una “operazione di pace” in cui reparti occidentali si assicurerebbero il mantenimento della tregua. “Se questa fosse una decisione della Nato, parteciperemmo come membro responsabile”, ha infine affermato Duda. (Geb)