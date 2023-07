Nato: ministro Esteri Regno Unito, adesione Svezia è nell’interesse di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’adesione della Svezia alla Nato è nell’interesse di tutti. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, commentando l’annuncio che il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, trasmetterà il protocollo di adesione alla Grande Assemblea Nazionale il prima possibile per la sua ratifica. L’adesione della Svezia “ci rende tutti più sicuri”, ha affermato Cleverly. “Il Regno Unito accoglie positivamente i passi intrapresi dalla Turchia oggi per avvicinare questo traguardo. Continuiamo a sostenere i nostri amici svedesi”, ha scritto il capo della diplomazia britannica in un messaggio su Twitter. (Rel)