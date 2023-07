Spagna: leader popolari Feijoo, Sanchez è uno dei presidenti che ha creato meno posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pedro Sanchez è uno dei presidenti del governo spagnolo che ha creato meno posti di lavoro. Lo ha detto il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, nel corso dell'unico faccia a faccia televisivo in vista delle elezioni generali del 23 luglio 2023. "I prezzi sono aumentati più dei salari. La disoccupazione è doppia rispetto all'Ue, abbiamo meno lavoratori autonomi rispetto al 2019 e il debito pubblico è al 113 per cento del Pil", ha attaccato il capo dell'opposizione. Sanchez ha replicato che l'aumento del debito pubblico è stato generato dalla necessità di "comprare vaccini, mascherine, per aiutare il settore turistico, quello agroalimentare, per proteggere i lavoratori, e grazie a questo la Spagna ha recuperato in tre anni i precedenti livelli di Pil a tempo di record". (Spm)