India: piogge monsoniche, bilancio sale ad almeno 29 vittime

- Il bilancio delle piogge monsoniche abbattutesi sull'India settentrionale è aumentato nelle ultime ore ad almeno 29 vittime. Lo hanno riferito le autorità locali, aggiungendo che le piogge hanno causato il crollo di ponti e l'interruzione di strade, col conseguente isolamento di diverse aree del Paese, specie nello Stato di Himachal Pradesh. Nuova Delhi è stata investita in 24 ore da 153 millimetri di pioggia, un record per il mese di luglio che la capitale indiana non registrava da circa 40 anni a questa parte. Nell'Himachal Pradesh, lo Stato indiano maggiormente colpito dal maltempo, le autorità hanno confermato almeno 20 vittime, e frane e smottamenti hanno causato l'interruzione di centinaia di strade. (Inn)