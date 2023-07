Asean: Pechino sollecita Forum regionale a prendere posizione contro scarico acqua Fukushima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina preme per una presa di posizione netta del Forum regionale Asean contro il piano del Giappone per lo scarico nell'Oceano Pacifico dell'acqua decontaminata di Fukushima. Lo ha anticipato una fonte diplomatica citata dall'agenzia di stampa "Kyodo" in visita della riunione del Forum, in programma venerdì prossimo a Giacarta. La Cina intende coinvolgere l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e i suoi Paesi partner per tentare i bloccare il piano del Giappone, che la scorsa settimana ha ottenuto il via libera dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Pechino avrebbe già avanzato la richiesta durante le consultazioni a livello di funzionari, sperando in una presa di posizione da parte della presidenza del Forum. La Cina starebbe anche premendo perché la dichiarazione conclusiva dell'incontro di venerdì non faccia riferimento all'acqua stoccata a Fukushima come "acqua trattata", una formula che secondo Pechino sminuirebbe la pericolosità ambientale del piano di Tokyo. Il Forum regionale Asean conta 27 Paesi membri, inclusi Cina, Giappone, Russia, Corea del Sud, Usa ed Unione europea. (Git)