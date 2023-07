Ucraina: presidente Polonia, adesione è nel nostro interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’adesione dell’Ucraina alla Nato “il più rapidamente possibile” è “nell’interesse della Polonia”. L’ex repubblica sovietica ha “un forte esercito con molta esperienza”. È quanto affermato dal presidente polacco, Andrzej Duda, nel corso di un’intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”. Tuttavia, ha evidenziato il capo dello Stato di Varsavia, l’ingresso del Paese aggredito dalla Russia nell’Alleanza atlantica non verrà deciso al vertice che l’organizzazione internazionale terrà a Vilnius nelle giornate di domani e dopodomani. Al summit, non vi sarà alcun invito rivolto all’Ucraina affinché diventi parte del Trattato del Nordatlantico. Secondo Duda, molti Stati membri sono preoccupati dal fatto che, se aderirà alla Nato mentre è ancora in guerra con la Russia, l’Ucraina possa attivare l’articolo 5 dell’intesa sulla mutua difesa collettiva. In questo caso, ha avvertito il presidente polacco, gli alleati dovrebbero contribuire alla difesa dell’ex repubblica sovietica e “sarebbe guerra”. (Geb)