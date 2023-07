America latina: Celac, nel 2022 la regione fanalino di coda per investimenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi dell'America latina hanno intercettato il minor volume di investimenti diretti esteri (Ide) rispetto alle altre regioni economiche del mondo nel 2022. Lo ha riferito oggi la Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi (Celac). Il Brasile, secondo lo studio Celac, ha attratto nel 2022 il 41 per cento degli Ide destinati alla regione, davanti al Messico con il 17 per cento. Rispetto al 2021, Brasilia ha incrementato il volume degli investimenti del 97 per cento. Nel caso del Messico la crescita è stata del 14 per cento. Secondo lo studio, complessivamente la regione dell'America Latina ha attirato solo l'8 per cento del volume globale di 1.290 milioni di dollari, dietro a Europa, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente e Nord America. Nonostante ciò, il rapporto Celac ha indicato che gli Ide sono aumentati del 55,2 per cento nella regione rispetto al 2021, raggiungendo 224,5 miliardi di dollari l'anno scorso. In particolare, "la regione ha perso peso per quanto riguarda gli annunci di progetti di energia rinnovabile nel 2022, con l'8 per cento, rispetto all'11 per cento registrato nel 2021", ha affermato il segretario esecutivo Celac, José Manuel Salazar Xirinachs, nella presentazione del dossier. "Tutte le regioni del mondo hanno ricevuto più annunci di progetti e gli aumenti più notevoli sono stati in Africa e Medio Oriente, con 69 nuovi progetti annunciati", ha detto. (Brb)