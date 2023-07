Nato: ministra Esteri Germania, la via per la ratifica dell’adesione della Svezia è spianata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La via per la ratifica da parte della Turchia dell’adesione della Svezia alla Nato è spianata. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, commentando l’annuncio che il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, trasmetterà il protocollo di adesione alla Grande Assemblea Nazionale il prima possibile per la sua ratifica. “I nostri sforzi congiunti sono stati ripagati”, ha scritto la ministra in un messaggio su Twitter. (Geb)