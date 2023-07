Spagna: leader popolari Feijoo, grazie al governo 117 stupratori sono usciti di prigione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 117 stupratori in Spagna sono usciti di prigione e più di mille hanno avuto una riduzione della pena grazie alla legge "solo sì è sì" del governo di Pedro Sanchez. Lo ha detto il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijjo, durante l'unico dibattito televisivo previsto tra i due leader in vista delle elezioni generali del 23 luglio prossimo. Sanchez ha replicato che il suo partito è stato il "motore" di tutte le leggi legate all'uguaglianza e alle libertà delle donne. "Le avete impugnate tutte: uguaglianza, violenza di genere, aborto", ha attaccato il premier, accusando i popolari di essersi "allineati" al partito sovranista Vox sulla questione dell'uguaglianza di genere. "Il Pp ha accettato l'idea di eliminare gli assessorati alla parità. Non è un errore. È una resa al maschilismo con questi accordi vergognosi che stanno firmando con Vox", ha contrattaccato Sanchez. (Spm)