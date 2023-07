Spagna: leader popolari Feijoo propone a Sanchez di far governare la lista più votata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha proposto al presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, l'astensione della sua formazione nel caso in cui il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) vincesse le elezioni per favorirne l'investitura e gli ha chiesto di fare lo stesso nel caso in cui fossero i popolari ad essere la lista più votata alle elezioni generali del 23 luglio. Feijoo ha chiesto a Sanchez in diverse occasioni di stringere questo patto prima delle elezioni generali. (Spm)