Migranti: Piantedosi, sistema svuotamento hotspot in massimo 36 ore

- Nell'hotsport di Lampedusa in 24 ore sono arrivate 750 migranti. "Ci siamo già organizzati con un sistema abbastanza veloce di trasferimento delle persone. Rispetto al passato, nonostante questi numeri siano significativamente maggiori, abbiamo un sistema di svuotamento contenuto nel giro massimo di 36 ore". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Class Cnbc in un'intervista da Washington dove è in visita istituzionale. "E' chiaro che questo non risolve poi tutta la dimensione del problema", ha aggiunto.(Rin)