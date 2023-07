Migranti: Piantedosi, ci sono presupposti, ottimisti su accordo Ue-Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se rischia di saltare l'accordo Ue-Tunisia sui migranti "bisognerebbe chiederlo ai protagonisti del negoziato, ma non credo. So che ci sono buone volontà convergenti da parte del presidente della Tunisia e della presidente von der Leyen. Credo che ci siano i presupposti". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Class Cnbc in un'intervista da Washington dove è in visita istituzionale. "E' legittimo essere ottimisti", ha aggiunto.(Rin)