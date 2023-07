Lettonia: Meloni, Italia è nazione credibile e rispettata grazie a lavoro militari all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'Italia oggi è “una nazione credibile, orgogliosa e rispettata”, lo si deve al lavoro dei nostri militari all'estero, come quelli inquadrati nel task group Baltic. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivolgendosi ai militari italiani schierati a Camp Adazi, in Lettonia. “Io mi considero una patriota e nel mio lavoro per me non c'è niente che sia più importante che rappresentare una nazione credibile, orgogliosa e rispettata e se l'Italia oggi è quella nazione lo si deve al lavoro che fate voi”, ha detto Meloni. (Sts)