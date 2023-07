© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sempre le istituzioni sono state all'altezza ma il governo farà “tutto il possibile affinché voi siate fieri dell'Italia così come l'Italia è fiera di come voi la rappresentate”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivolgendosi ai militari italiani schierati a Camp Adazi, in Lettonia. “Per questo ho ritenuto doveroso venire a salutare”, ha detto Meloni. (Sts)