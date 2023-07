Nato: Sunak, non vediamo l’ora di accogliere la Svezia nell’Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo è un momento storico per la Nato. Lo ha detto il premier britannico, Rishi Sunak, commentando l’annuncio che il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, trasmetterà il protocollo di adesione alla Grande Assemblea Nazionale il prima possibile per la sua ratifica. “Questo è un momento storico per la Nato che ci rende tutti più sicuri”, ha scritto Sunak in un messaggio su Twitter. “Svezia, non vediamo l’ora di accoglierti nell’Alleanza”, ha aggiunto il primo ministro britannico. (Rel)