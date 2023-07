Nato: Borrell, il sentiero della Svezia verso la Nato è aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un passo storico è stato intrapreso oggi a Vilnius, il sentiero della Svezia verso la Nato è aperto. Lo ha detto l’Alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, commentando l’annuncio che il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, trasmetterà il protocollo di adesione alla Grande Assemblea Nazionale il prima possibile per la sua ratifica. “E’ una buona notizia per il popolo svedese e per la nostra politica di difesa e sicurezza comune. Una Nato più forte rende l’Europa più sicura”, ha scritto Borrell in un messaggio su Twitter. (Beb)