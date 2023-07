Migranti: Piantedosi, discussioni preliminari con Oim e Unhcr per screening nei Paesi di transito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta italiana per la gestione dei flussi migratori è tesa a “condividere” con i Paesi di origine e di transito dei “luoghi in cui intercettare i migranti ed effettuare uno screening, per individuare chi ha diritto alla protezione internazionale e offrire a tutte le altre persone una soluzione alternativa”, diversa da una pericolosa traversata via mare. Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, parlando con i giornalisti a margine della conferenza internazionale “The future of the West in a fragmented world”, organizzata all’ambasciata d’Italia a Washington da Aspen Institute Italia. “Il processo di screening verrebbe effettuato da agenzie internazionali come l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr): ci sono già discussioni preliminari in corso con queste due agenzie”, ha concluso. (Was)