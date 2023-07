Rifiuti: maggioranza Campidoglio, su emergenza chiesto a Gualtieri di accelerare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e i consiglieri della maggioranza capitolina, si sono riuniti oggi per discutere della situazione dei rifiuti in città. "Oggi ci siamo confrontati con il Sindaco Gualtieri e l’Assessora Alfonsi sulla situazione dei rifiuti in città - spiegano i consiglieri di maggioranza in una nota -. E’ stata una riunione molto schietta e franca in cui abbiamo espresso la nostra preoccupazione per l’emergenza che la Capitale sta affrontando in questi giorni a causa della mancata raccolta, delle manutenzioni a rilento dei mezzi e alla condizione in cui versa la flotta dei mezzi di Ama. Il sindaco ha ribadito che è stato convocato per il prossimo 18 luglio il Consiglio di amministrazione di Ama che analizzerà lo stato di crisi e presenterà i provvedimenti utili al superamento di questa fase. Come maggioranza abbiamo chiesto al sindaco Gualtieri di accelerare il più possibile questo passaggio per ridurre al minimo i tempi di azione. Nel corso della riunione tutti i gruppi di maggioranza hanno, infine, voluto ribadire il sostegno e il ringraziamento ai lavoratori di Ama e apprezzato le parole di Gualtieri che ha precisato che questa situazione non è assolutamente imputabile ai lavoratori". (Com)