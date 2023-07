Nato: Stoltenberg, tempistica ratifica adesione Svezia è una decisione del Parlamento turco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tempo necessario per la ratifica dell'adesione della Svezia alla Nato da parte della Turchia dipende dal Parlamento di Ankara. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa a Vilnius, dopo un incontro con il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, e il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "Questa è una giornata storica perché abbiamo un chiaro impegno da parte della Turchia a presentare i documenti di ratifica alla Grande Assemblea Nazionale e a lavorare a stretto contatto con l'Assemblea per garantire la ratifica. Non sta a me entrare nei dettagli delle tempistiche delle diverse istituzioni politiche turche", ha detto. Prima di tutto, ha chiarito Stoltenberg, il presidente Erdogan presenterà i documenti necessari al Parlamento turco. "Il Presidente ha chiarito che ciò avverrà il prima possibile. Poi, naturalmente, spetta al Parlamento il processo e la ratifica finale", ha aggiunto. "Non vi dirò le date esatte, ma questo è un impegno chiaro" preso dal presidente Erdogan. "Io stesso sono stato parlamentare e penso che dobbiamo rispettare il fatto che ogni parlamento ha la propria integrità e le proprie tempistiche", ha concluso Stoltenberg. (Sts)