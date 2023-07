Ucraina: Pontecorvo (Leonardo), guerra cambia la geografia, non esistono più Stati cuscinetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle conseguenze della guerra in Ucraina è che, dal punto di vista geografico, non esistono più “Stati cuscinetto” capaci di compensare le tensioni con la Russia. Lo ha detto Stefano Pontecorvo, presidente di Leonardo, intervenendo alla conferenza internazionale “The future of the West in a fragmented world” organizzata all’ambasciata italiana a Washington da Aspen Institute Italia. “Questa nuova geografia impone una riflessione: proteggere e monitorare un fronte di tale portata richiede risorse, ma soprattutto la capacità di coordinare lo sforzo di diversi Stati, a livello Nato, dell’Unione europea e dei rispettivi organismi”, ha detto, aggiungendo che i rischi per la sicurezza europea non riguardano solo l’ambito strettamente militare. “Dall’altra parte arrivano minacce per le infrastrutture critiche, attacchi di natura cyber e ibrida, fino a fenomeni come lo sfruttamento dei flussi migratori ed energetici”, ha spiegato. (Was)