Ue: Pontecorvo (Leonardo), sistema sicurezza necessita di salto di qualità, investimenti servono subito

- L’Europa, nel suo complesso, si può permettere di destinare quasi il 50 per cento del Pil alla spesa sociale, perché ci sono altri, come gli Stati Uniti, che spendono per la propria sicurezza e difesa. Lo ha detto Stefano Pontecorvo, presidente di Leonardo, intervenendo alla conferenza internazionale “The future of the West in a fragmented world” organizzata all’ambasciata italiana a Washington da Aspen Institute Italia. “Oggi questo è un ‘lusso’ non più sostenibile, almeno non negli stessi termini: solo lo scorso anno, l’Europa ha speso per la difesa 320 miliardi di euro, il dato più alto dai tempi della Guerra Fredda”, ha detto, sottolineando la necessità di una riforma dei livelli decisionali europei. “Penso ad un rafforzamento dell’Agenzia della difesa europea, ma forse bisogna fare di più: credo che la crisi ucraina stia offrendo l’occasione di riflettere su un salto di qualità a livello europeo”, ha continuato, ribadendo la necessità di investimenti immediati e importanti nel sistema di sicurezza europeo. “Non possiamo aspettare 20 anni per finanziare gli investimenti con l’emissione di eurobond: queste risorse servono subito”, ha spiegato Pontecorvo, aggiungendo che soluzioni di questo tipo “infrangono dogma”. Tuttavia, ha aggiunto, credo che “solo un po’ di sano pragmatismo possa permettere all’Europa un salto di qualità in un comparto del quale conosciamo l’importanza solo quando ne avvertiamo il bisogno”. (Was)