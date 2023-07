Difesa: Meloni, ruolo militari all'estero è sempre più cruciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo dei militari italiani impegnati nelle missioni all'estero “nell'attuale contesto internazionale” è sempre più cruciale. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivolgendosi ai militari italiani schierati a Camp Adazi, in Lettonia. Voi da Paesi come la Lettonia guardate “negli occhi chi vorrebbe un mondo in cui chi è più forte può invadere il vicino, che non c'è più la forza del diritto ma il diritto del più forte”, e “gli dite che questo non accadrà”, ha detto Meloni. “Lo faremo con la nostra determinazione, credibilità e professionalità”, ha aggiunto la premier. (Sts)