Ucraina: Biden incontrerà Zelensky mercoledí al vertice Nato a Vilnius

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, incontrerà dopodomani il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, a margine del summit dei leader della Nato a Vilnius, in Lituania. Lo ha confermato una fonte anonima all’emittente “Cnn”. La guerra in Ucraina rappresenterà un elemento portante all’interno dell’agenda del vertice. Gli Stati Uniti hanno recentemente annunciato la fornitura di bombe a grappolo alle Forze armate ucraine, anche se Biden, in una recente intervista con l’emittente, ha definito improbabile l’adesione dell’Ucraina alla Nato in questo momento. (Was)