Tunisia: Piantedosi, ottimista su accordo con Ue per finanziamenti

- Il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, si è detto “ottimista” in merito alla possibilità di un memorandum d’intesa tra Unione europea e Tunisia per sbloccare gli aiuti finanziari al Paese nordafricano. Parlando ai giornalisti a margine della conferenza internazionale “The future of the West in a fragmented world”, organizzata all’ambasciata d’Italia a Washington da Aspen Institute Italia, il ministro ha detto che un aggiornamento dovrà comunque arrivare dalle parti direttamente coinvolte nelle trattative. “Tuttavia, ci sono buone volontà convergenti da parte di tutti i soggetti, e ci sono presupposti che consentono di essere ottimisti”, ha concluso. (Was)