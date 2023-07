Lazio: assessore Sviluppo economico, nei prossimi anni Regione gestirà 17 miliardi di fondi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Lazio nei prossimi anni dovrà gestire e valorizzare complessivamente quasi 17 miliardi di euro di fondi europei, per tutti i settori e gli ambiti regionali. Di questi, 2 miliardi saranno in capo all'assessorato allo Sviluppo economico. Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo economico e vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, nel corso della festa per il decennale dello spazio attivo di Lazio Innova, a Viterbo. In particolare, per quanto riguarda le strategie territoriali "per il Lazio saranno 140 milioni di euro, circa 17 milioni per Viterbo. Si tratta di qualcosa di decisivo per le imprese, il territorio e i cittadini. La rete degli spazi attivi deve essere un qualcosa di più dei semplici spazi a disposizione del territorio e delle imprese. Devono animarlo. Devono fornire informazione, offrire formazione, accogliere le idee più innovative, ospitare i talenti, che devono sentirsi a casa in questi spazi attivi", ha concluso Angelilli. (Rer)