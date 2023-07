Rifiuti: continua crisi a Roma, da San Giovanni a San Lorenzo, Gualtieri riunisce maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua la crisi della raccolta dei rifiuti a Roma. Da San Giovanni a San Lorenzo, passando per Testaccio, sono diverse le strade in cui persistono accumuli di sacchetti in strada e attorno ai cassonetti, tra odori nauseabondi lamentati dai residenti. Nella mattinata in via Statilia cartoni, sacchetti e contenitori in plastica stazionavano sotto il sole vicino ai secchioni vuoti dell'immondizia. Stessa scena nella monumentale piazza San Giovanni, dove accanto ai cassonetti sono stati lasciati anche residui di una potatura. E poco distante, in via Matteo Boiardo, tra decine di buste abbandonate c'è anche un water con tanto di cellophane e cartone di protezione. A San Lorenzo, tra via Tiburtina, via degli Enotri e via dei Reti non va meglio: sacchetti dell'immondizia sono abbandonati direttamente in strada sul marciapiede e rendono complicato il passaggio per i pedoni, ma soprattutto per disabili con carrozzina e genitori con passeggini. A Testaccio in via Vanvitelli i bidoncini per la raccolta differenziata sono letteralmente immersi nell'immondizia. (segue) (Rer)