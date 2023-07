Rifiuti: continua crisi a Roma, da San Giovanni a San Lorenzo, Gualtieri riunisce maggioranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La situazione, ormai incandescente da giorni, è stata al centro di una riunione tra il sindaco Roberto Gualtieri e i consiglieri della maggioranza capitolina, quindi dei gruppi di: Partito democratico, Sinistra civica ecologista, Lista civica Gualtieri, Roma futura, Demos. A termine del confronto, durato oltre quattro ore, è emerso che un rientro alla normalità è immaginabile per settembre, anche se si lavora per poter ottenere risultati prima. All'origine del problema, come già spiegato dal sindaco, c'è la manutenzione dei mezzi e di conseguenza il numero dei veicoli disponibili. In ogni caso è attesa la riunione del prossimo consiglio di amministrazione di Ama, in programma per il 18 luglio, per avere dall'azienda capitolina un resoconto dettagliato delle cause dell'attuale crisi e un piano attraverso il quale venirne fuori. Mercoledì prossimo, invece, è in programma una riunione in Regione Lazio. (segue) (Rer)