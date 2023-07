Rifiuti: continua crisi a Roma, da San Giovanni a San Lorenzo, Gualtieri riunisce maggioranza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto in una nota Ama ha fatto sapere che nel fine settimana appena concluso "non c'è stata scarsità di personale, che era invece presente in numero sufficiente e previsto. Il recente accordo con le forze sindacali sta andando a regime, mentre la precedente modalità comportava solo un sovradimensionamento delle presenze. L'obiettivo è quello di far funzionare l'accordo con i lavoratori minimizzando il rischio di ricorso al comando dello straordinario. Le difficoltà già note hanno visto restare in strada circa mille tonnellate di rifiuti, che verranno rimosse entro pochi giorni". (Rer)