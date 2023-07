Lettonia-Italia: Meloni a Riga, con Karins convergenza su immigrazione e sicurezza confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Lettonia, Paesi ai confini esterni dell'Ue e della Nato, concordano sui temi di sicurezza e immigrazione, rimarcando il pieno sostegno all'Ucraina. E' questo il messaggio che emerge dalla visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Riga alla vigilia della sua partecipazione al vertice della Nato di Vilnius, in Lituania. La premier è stata ricevuta dall'omologo lettone Arturs Krisjanis Karins e, successivamente, ha visitato Camp Adazi, base militare in cui è presente un contingente italiano di 270 militari inquadrati nella missione Nato Enhanced Forward Presence (Efp) volta a rafforzare la sicurezza del fianco orientale dell'Alleanza atlantica. La convergenza di vedute fra i due capi di governo sta nella sostanziale posizione comune sull'importanza proprio di garantire la sicurezza dei confini, sia che si parli del fianco orientale della Nato, sia che si parli del fianco Sud, ovvero del Mediterraneo. Meloni è il primo presidente del Consiglio a recarsi nella capitale lettone dopo 25 anni di assenza, “una lacuna” che si è detta contenta “di aver sanato” e durante la quale ha colto l'occasione per invitare l'omologo Karins a Roma visto che “ci sono molte materie su cui siamo sulla stessa lunghezza d'onda”. (segue) (Sts)